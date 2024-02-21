CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'den Ekrem İmamoğlu çıkışı: "Muhatabım değil" | Video

Yerel seçimlere kısa bir süre kala CHP'den istifa ettiğini açıklayan Gürsel Tekin, katıldığı bir programda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP yönetimini topa tuttu. CHP'de yapılanların hakkaniyetli olmadığını söyleyen Gürsel Tekin, "CHP'de CHP'li olmak zor hale geldi" dedi. CHP'deki değişim hareketini başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için daha önce "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar. Onlara ne destek olacağım" diyen Gürsel Tekin, bu kez "Muhatabım değil" dedi.