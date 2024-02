Murat Kurum’dan CHP-DEM-Kandil ortaklığına tepki: İstanbul’u bu kirli ittifaktan kurtaracağız

"ANKETLERDE ÖNE GEÇTİK"

Son anket çalışmalarına da değinen Kurum şunları kaydetti:

"Biz gittiğimiz her yerde öyle bir sevinç görüyoruz ki İstanbullular 40 günü iple çekiyorlar. Yapılan anketlerde de 8-10 puan yukarıda oldukları manipülasyonlarını yapıyorlardı. Sahaya çıktık, 1,5-2 puan şu an biz öne geçtik. Sahadaki anket en gerçekçi ankettir en doğru ankettir. Diğer taraftan yapılan anketlerde de hatırlayın. Bundan 2 ay önce 8-10 puan önde oldukları yönünde manipülasyonlarını yaptılar. Tezviratlar yapıyorlardı efendim, biz şöyle öndeyiz, şöyle kazanıyoruz, şöyle efendim uçuyoruz, kaçıyoruz, ne oldu? Biz sahaya çıktık milletimize projelerimizi, hayallerimizi anlattık ve projelerimizden sonra o genel yayın yönetmenleriyle yaptığımız toplantıda da ifade ettim. Bir buçuk iki puan şu an biz öne geçtik. Ya kimse kusura bakmasın yani burada İstanbulların da bir aklı var aklıyla alay etmelerini kimse kabullenemez."