Kandil talimat verdi "Kent uzlaşısı" sahnelendi! DEM ve CHP'nin 'İttifak' oyunu son dakikaya kadar sürdü

Türkiye, Genel Seçimler'de ortaya konan kirli ittifaklara 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi de bir kez daha tanık oldu. Yerel Seçimler için aday listeleri saat 17.00 itibarıyla İl Seçim Kurullarına teslim edildi.

"DEM PARTİ ADAY LİSTESİ" MUAMMASI!

Aday listeleri teslim edilirken terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti'den yine gündemi meşgul eden bir hamle gerçekleşti. DEM Parti'nin İstanbul'daki aday listelerini İl Seçim Kurulu'na son dakikalarda teslim etmesi "Başvurular kabul edilmedi mi?" sorularını da beraberinde getirdi. DEM Parti'nin CHP ile ittifakında yeni bir koz olarak da bu sürecin yaşanmasına neden olduğu düşünüldü.

Öte yandan YSK'dan gelen son açıklamada DEM Parti'nin aday listelerinin saat 16.55'te teslim edildiği ve onaylandığı açıklandı.