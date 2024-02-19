DEM’in İstanbul planı ortaya çıktı! İşte CHP ile yapılan kirli işbirliğinin perde arkası

CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti arasındaki "Aday" pazarlığında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP, DEM Parti ile pazarlıkların ana gündemini oluşturan Esenyurt'ta yeni bir hamleye girişti. Daha önce açıklanan CHP Esenyurt adayı geri çekildi. Yerine ise "Kürdistan" çıkışları ile bilinen Ahmet Özer aday gösterildi.