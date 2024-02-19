DEM’in İstanbul planı ortaya çıktı! İşte CHP ile yapılan kirli işbirliğinin perde arkası

CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM Parti arasındaki "Aday" pazarlığında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. CHP, DEM Parti ile pazarlıkların ana gündemini oluşturan Esenyurt'ta yeni bir hamleye girişti. Daha önce açıklanan CHP Esenyurt adayı geri çekildi. Yerine ise "Kürdistan" çıkışları ile bilinen Ahmet Özer aday gösterildi.
"PAZARLIK ESENYURT İLE SINIRLI DEĞİL"
CHP'ye yakınlığı ile bilinen gazeteci Barış Yarkadaş, CHP ile DEM Parti arasındaki kirli pazarlığın yalnızca Esenyurt ile sınırlı olmadığını hedeflerinde İBB Meclisi'nin de olduğunu söyledi.
"İMAMOĞLU TERCİHİNİ ÖZER'DEN YANA KULLANDI"
Esenyurt için 2 ismin masada olduğunu ancak İmamoğlu'nun tercihini Özer'den yana kullandığını belirten Yarkadaş, "2 isim masadaydı. İsmail Topkaya ve Ahmet Özer konuşuluyordu. İmamoğlu'nun Özer'den yana tercih kullandığı ortada. Yayına gelmeden önce Topkaya ile konuştum. Kent uzlaşısı konusuna tarafların taleplerin bildiğini, dinlediğini söyledi. Dün akşam saatlerinde Özer'ın adaylığı netleşti." dedi.
"20 DEM PARTİLİ CHP LİSTESİNDEN İBB MECLİSİ'NE GİRECEK"
DEM Parti'nin İBB Meclisi'ni hedeflediğini vurgulayan Yarkadaş şunları ifade etti:
"DEM Parti kent uzlaşısı kapsamında Esenyurt'ta aday çıkarmayacak. Ahmet Özer, CHP'den aday olacak. DEM Parti'de CHP'den çeşitli ilçelerden 1'er meclis üyesi sokarak İBB'de kendisini temsil ettirecek. 20'ye yakın bir sayıdan bahsediliyor."
SKANDAL İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan, Esenyurt adayı olarak açıklanan Ahmet Özer'in geçmişteki skandal demeçleri dikkat çekiyor. Sözde "Kürdistan" naraları atan Özer, "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" demişti.
PKK ELEBAŞI MUSTAFA KARASU'DAN DEM VE CHP'YE İTTİFAK MESAJI
PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu da yerel seçim öncesi DEM Parti ve CHP'ye 'İttifakı bozmayın' mesajı vermişti. Karasu, "Kürt halkı açısından Türkiye demokrasi güçleriyle ittifak içinde olmak çok önemli. Kürt sorununun çözümünün buradan geçtiği bilinmeli. Her yerde Kürtler demokrasi güçleriyle, sosyalist güçlerle hep ittifak kurdu. Yakın zamanda Emek ve Özgürlük İttifakı kuruldu. Bunlar önemlidir. Bunlara sahip çıkmak lazım." ifadelerini kullanmıştı.