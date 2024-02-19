SON DAKİKA | CHP’den Esenyurt ve Güngören kararı: Adayı değiştirdiler

Son dakika haberine göre; Cumhuriyet Halk Partisi'nde aday belirleme süreci devam ediyor. CHP'de daha önce Esenyurt Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Ali Gökmen ve Güngören adayı Temel Akkoçlar'ın sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekildiği açıklandı.

CHP'den yapılan açıklamada, "İstanbul Güngören ve Esenyurt ilçe belediye başkan adaylarımız, sağlık sorunları nedeniyle adaylıktan çekilmiştir. Ali Gökmen ve Temel Akkoçlar'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Esenyurt ilçesi için Prof. Dr. Ahmet Özer ve Güngören ilçesi için Yüksel Yalçın belediye başkan adayı olarak atanmıştır" denildi.