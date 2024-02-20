31 Mart öncesi Ali Cengiz oyunu! CHP-DEM ittifakında ara formül buldular! İmamoğlu’ndan 2024 sonrası plan…

PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu yerel seçim öncesi DEM Parti ve CHP'ye 'İttifakı bozmayın' mesajı vermişti. Bu açıklamanın ardından önce Başak Demirtaş İstanbul adaylığını geri çekti. Ardından ana muhalefet partisi CHP, Esenyurt adayını değiştirme kararı oldu. Açıklanan yeni isim ise sözde Kürdistan çıkışları ile bilinen Ahmet Özer'di.
KILIÇDAROĞLU, DEM PARTİLİ SEÇMENİ RAHATSIZ ETTİ
Siyaset Bilimci ve Araştırmacı Baki Laleoğlu, sabah.com.tr'ye yaklaşan yerel seçim öncesi ana muhalefet partisi CHP ve DEM Parti arasında Kent Uzlaşısı adı altındaki ittifak ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden alınan sonuçların DEM Partili seçmende yarattığı umutsuzluğa dikkat çeken Laleoğlu, DEM Partinin somut bir kazanım elde etmeden Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi, kendi adayını çıkarmaması, Kılıçdaroğlu'nun ikinci turda Ümit Özdağ ile protokol imzalaması... yani yüzde 1'lik partilere bakanlık verilmesi, DEM seçmenini rahatsız etmişti. Bu da bir strateji değişikliğini getirdi. 2024 yerel seçimlerine giderken DEM Parti özellikle Doğu ve Güneydoğu'da tırnak içerisinde bir ön seçim yaptı. Batı'da ise, CHP ile somut kazanımlar elde etmeye dayalı işbirliğine dayalı bir strateji belirledi. Buna da 'Kent uzlaşısı' dediler" değerlendirmesinde bulundu.
'Kent uzlaşısı' deyimini Ekrem İmamoğlu'nun da birçok kez dile getirdiğinin altını çizen Laleoğlu, "Bu stratejinin karşılık bulmasının asıl nedeni CHP'deki yaklaşım. CHP'de değişim yaşanınca özellikle Batı'daki büyükşehirlerde bu strateji karşılık buldu. Ancak burada alacak-verecek konusunda pazarlıkta uzlaşamadılar. CHP'nin kendi iç sorunlarıyla alakalı bir durum. DEM Parti, Doğu'da Kürt seçmene seslenecek adaylar seçti. Batı'da ise somut kazanım elde edebileceği adaylar üzerinden gitti. DEM Parti'nin yerel seçim stratejisi bu şekilde oldu" dedi.
Başak Demirtaş'ın adaylığı ile ilgili konuşan Baki Laleoğlu, "Başak Demirtaş'ın adaylığı DEM Parti'nin beklediği bir çıkış değildi. Selahattin Demirtaş'ın bir müdahalesi olduğunu düşünüyorum. İstanbul'da DEM Partili seçmen kendi adaylarının çıkarılmasını istiyordu. Ekrem İmamoğlu'ndan bir memnuniyetsizlik vardı. Çünkü 2019'da verilen sözler yerine getirilmedi. Başak Demirtaş'ın adaylığını bu şekilde okumak gerekiyor. Demirtaş ile Kandil arasında da parti kurumsallığı çatısı altında bir rekabet söz konusu. Kandil, Demirtaş soy isminin markalaşmasını istemiyordu" dedi.
Kandil'den gelen 'CHP ile uzlaşın' açıklamalarına değinen Laleoğlu şunları kaydetti:
MERAL DANIŞ BEŞTAŞ TAVŞAN ADAY
Kandil'den gelen son açıklamalar, DEM Parti'nin kendi adayını çıkarmasından çok CHP ile uzlaşının sağlanmasına yönelik oldu. Ara formül şöyle bulundu: Meral Danış Beştaş, Ankara siyaseti için güçlü bir isim olabilir. Ancak İstanbul'da tabanda karşılığı olan çok popüler bir isim değil. Biraz da tavşan bir aday diyebiliriz. Meral Danış Beştaş'ın yeni yeni sahaya indiğini görüyoruz, daha çok Murat Kurum'u eleştirdiğini görüyoruz. Normal şartlarda yerel seçimde rakibi eleştirmek yani mevcut başkanı eleştirmesi gerekir. Yerel seçim öncesi Meral Danış Beştaş'ın adaylıktan çekileceğini düşünmüyorum.
PAZARLIKTA ANLAŞILIRSA DEM PARTİ İSTANBUL'U BIRAKIR
Kapıyı aralık bırakmak gerekiyor bir noktada evet ama geri dönüş olur mu emin değilim. DEM Parti, CHP ile uzlaşırsa, daha fazla kazanım elde ederse ikna olursa adayını çekebilir ama bu saatten sonra Meral Danış Beştaş'ın geri çekilmesini seçmene izah etmek çok zor olur. Fakat Mersin, İzmir, Şanlıurfa gibi illerde kazanımlar konusunda anlaşabilirlerse, CHP böyle bir teklifte bulunursa DEM Parti İstanbul adayını geri çekebilir.
EKREM İMAMOĞLU, 2024 SONRASI PLANLARINI DEVREYE SOKTU
Aslında DEM Parti, hem seçmeni ikna etmeye çalışıyor. Çünkü DEM Parti seçmeni büyükşehirlerde kendi adayını görmek istiyor. İkincisi de düşük profilli adaylarla bazı ilçelerde 'Kent uzlaşısı' sağlayarak CHP ile ittifakı da sürdürüyor. Esenyurt'ta bunu gördük. Bu tarz ara formüller olacak. DEM Parti'nin asıl beklentisi daha fazla kazanım elde edebilmek. Pazarlığı çok yüksekten açtılar. Esenyurt, Adalar, Sultenbeyli ilçelerini istediler. CHP'nin böyle bir şeye yanaşmayacağı belliydi. İyi Parti'den uzaklaşmış bir CHP, DEM Parti ile açıktan bir ittifak yaparak eleştirileceği biliniyordu. Bunu istemediler. Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da kendisiyle uyumlu çalışacak belediye başkan adayları seçti. Bu şekilde 2024 sonrası planlarını devreye soktu. 2028'de cumhurbaşkanı adaylığı gibi. DEM Parti kazanabileceklerini kovalayarak süreci ilerletti. İstanbul için belki aday çıkarmayacaktı. Meral Danış Beştaş'tan daha düşük profilli bir aday çıkaracaktı ama Başak Demirtaş'ın çıkışı bunu engelledi. Bu çıkış ara formüllerde bulunarak sorun olmaktan çıkarıldı.
CHP VE DEM PARTİ BU ARA FORMÜLDE BULUŞTU
Ahmet Özer CHP'li bir isim ancak DEM Parti'ye yakın bir isim. Akademik çalışmalarını Doğu ve Güneydoğu'da yapmış bir isim. Özellikle Mersin'de DEM Parti ile CHP'nin yakınlaşmanın sembolü olan bir isim. 2015'te Van'dan HDP aday adayı olmuştu. Medyada takip ettiğim kadarıyla 2019'dan sonra kendisi İmamoğlu'nun da danışmanıymış. Ahmet Özer, CHP ile DEM Parti seçmeni arasında köprü olacak bir isim. Siyasi görüş ve yaklaşım olarak DEM Parti'ye daha yakın bir isim. Aslında tam da böyle bir aday aranıyordu. DEM Parti, tamam biz aday göstermeyeceğiz ama bizim görüşlerimize yakın bizle organik ilişkileri olan, bizim dediklerimizi yapacak bir aday istiyordu. CHP'nin Ahmet Özer'i aday göstermesinin nedeni de buydu. CHP ve DEM Parti bu ara formülde buluştu. DEM Parti'ye kurumsal olarak yakın bir isim, İmamoğlu'na yakın bir isim. Yeni dönemde CHP ile DEM Parti arasındaki ilişkide sembolik bir isim olabilir. CHP'nin yeni stratejisi DEM Parti'yi meşrulaştırmak üzerine kurulu. CHP, DEM Parti ile ilişkilerini sürdürmek istiyor. CHP, artık DEM Parti'yi kamuoyunda meşru bir aktör haline getirmek istiyor. Bu açıdan Esenyurt çok kritik ve sembol bir karardı.
DEM PARTİ CHP ÜZERİNDEN KENDİLERİNİ MEŞRULAŞTIRMAK İSTİYOR
DEM Parti'nin 31 Mart 2024 sonrasını düşündüğünü hesap etmemiz gerekiyor. Parti içinde çatışmalar söz konusu. DEM Partili seçmen de mevcut durumdan sıkıldı. DEM Parti mevcut pozisyonu sürdürdüğü sürece aynı şeyler yaşanacak. DEM Parti'nin CHP'ye yakınlaşması biraz da bu durumu aşabilmek için. CHP üzerinden kendilerini meşrulaştırmak istiyor. CHP'yi kurumsal olarak arkamıza alırız diye düşünüyor, bu stratejiyi izliyor. Genel seçimlerden sonra CHP ile DEM Parti arasındaki ilişkileri izlemek gerekiyor.