31 Mart öncesi Ali Cengiz oyunu! CHP-DEM ittifakında ara formül buldular! İmamoğlu’ndan 2024 sonrası plan…

'Kent uzlaşısı' deyimini Ekrem İmamoğlu'nun da birçok kez dile getirdiğinin altını çizen Laleoğlu, "Bu stratejinin karşılık bulmasının asıl nedeni CHP'deki yaklaşım. CHP'de değişim yaşanınca özellikle Batı'daki büyükşehirlerde bu strateji karşılık buldu. Ancak burada alacak-verecek konusunda pazarlıkta uzlaşamadılar. CHP'nin kendi iç sorunlarıyla alakalı bir durum. DEM Parti, Doğu'da Kürt seçmene seslenecek adaylar seçti. Batı'da ise somut kazanım elde edebileceği adaylar üzerinden gitti. DEM Parti'nin yerel seçim stratejisi bu şekilde oldu" dedi.

Başak Demirtaş'ın adaylığı ile ilgili konuşan Baki Laleoğlu, "Başak Demirtaş'ın adaylığı DEM Parti'nin beklediği bir çıkış değildi. Selahattin Demirtaş'ın bir müdahalesi olduğunu düşünüyorum. İstanbul'da DEM Partili seçmen kendi adaylarının çıkarılmasını istiyordu. Ekrem İmamoğlu'ndan bir memnuniyetsizlik vardı. Çünkü 2019'da verilen sözler yerine getirilmedi. Başak Demirtaş'ın adaylığını bu şekilde okumak gerekiyor. Demirtaş ile Kandil arasında da parti kurumsallığı çatısı altında bir rekabet söz konusu. Kandil, Demirtaş soy isminin markalaşmasını istemiyordu" dedi.