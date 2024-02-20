CHP’nin ortağı DEM’e operasyon! Esenyurt ilçe binasında yakalandılar

Sosyal medya mecralarında terör propagandası yapan iki şüpheli, DEM Parti Esenyurt İlçe Merkezi'nde yakalandı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada; "İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında, sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen iki şahsın yakalanması için çalışma başlatılmıştır.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı soruşturma dosyası ve Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına istinaden Esenyurt'ta 3 adreste arama yapılmıştır.
Terör propagandası yapan 2 şüpheli DEM Parti binasında yakalandı | Video
KENT UZLAŞISI ADI ALTINDA CHP-DEM İTTİFAKI
Ana muhalefet partisi CHP, PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile "kent uzlaşısı" adı altında kurduğu ittifak sonrası Esenyurt adayını değiştirme kararı almıştı.