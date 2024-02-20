Haberler Gündem Haberleri CHP'nin ortağı DEM'e operasyon! Esenyurt ilçe binasında yakalandılar
Giriş Tarihi: 20.2.2024 10:14 Son Güncelleme: 20.2.2024 10:45

CHP'nin ortağı DEM'e operasyon! Esenyurt ilçe binasında yakalandılar

Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan iki şüpheli İstanbul Emniyeti tarafından DEM Parti Esenyurt İlçe binasında yakalandı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada şüphelilerin DEM Parti Esenyurt ilçe binası içinde yakalandıkları belirtildi. Ana muhalefet partisi CHP, PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile "kent uzlaşısı" adı altında kurduğu ittifak sonrası Esenyurt adayını değiştirme kararı almıştı. CHP'nin yeni adayı sözde "Kürdistan" çıkışları ile bilinen Ahmet Özer olmuştu.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
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CHP’nin ortağı DEM’e operasyon! Esenyurt ilçe binasında yakalandılar

Sosyal medya mecralarında terör propagandası yapan iki şüpheli, DEM Parti Esenyurt İlçe Merkezi'nde yakalandı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada; "İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü faaliyetleri kapsamında, sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen iki şahsın yakalanması için çalışma başlatılmıştır.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı soruşturma dosyası ve Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına istinaden Esenyurt'ta 3 adreste arama yapılmıştır.

Terör propagandası yapan 2 şüpheli DEM Parti binasında yakalandı | Video

Şahıslar, Dem Parti Esenyurt ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aramalarda ayrıca çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve terörist başı Abdullah Öcalan fotoğraf ve posterleri ile şahıslara ait dijital materyal de ele geçirilmiştir" denildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

KENT UZLAŞISI ADI ALTINDA CHP-DEM İTTİFAKI

Ana muhalefet partisi CHP, PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile "kent uzlaşısı" adı altında kurduğu ittifak sonrası Esenyurt adayını değiştirme kararı almıştı.

CHP'nin yeni adayı sözde "Kürdistan" çıkışları ile bilinen Ahmet Özer olmuştu. PKK terör örgütü elebaşlarından Mustafa Karasu da yerel seçim öncesi DEM Parti ve CHP'ye 'İttifakı bozmayın' mesajı vermişti.

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CHP'nin ortağı DEM'e operasyon! Esenyurt ilçe binasında yakalandılar
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