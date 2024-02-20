CHP’nin ortağı DEM’e operasyon! Esenyurt ilçe binasında yakalandılar

Şahıslar, Dem Parti Esenyurt ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Aramalarda ayrıca çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve terörist başı Abdullah Öcalan fotoğraf ve posterleri ile şahıslara ait dijital materyal de ele geçirilmiştir" denildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.