Terör propagandası yapan 2 şüpheli DEM Parti binasında yakalandı | Video

Sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan iki şüpheli İstanbul Emniyeti tarafından DEM Parti Esenyurt İlçe binasında yakalandı. Şüphelilerle birlikte çok sayıda örgütsel dökümanlar ele geçirildi. Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden bir açıklama yapıldı. Açıklamada şüphelilerin DEM Parti Esenyurt ilçe binası içinde yakalandıkları belirtildi.