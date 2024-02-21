CHP’de Şükrü Genç depremi: Bağımsız aday oldu

CHP'deyerel seçimlere giden süreçte aday krizi devam ederken, yeniden aday gösterilmeyen Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bağımsız olarak seçimlere katılacağını bildirdi. Belediye binası önünde basın açıklaması yapan Genç, şöyle konuştu: "Kararı verdik, halkımız 'Yürü' dedi yürüyoruz. Daha öncesinde olduğu gibi yine birlikte kazanacağız. Bağımsız aday olarak devam ediyoruz. Demokrasi dersi vereceğiz. Genel başkan aşılamayan bir durumun söz konusu olduğunu söyledi. Sayın Özel, bu aşılamayanın ne olduğunu halka açıklayın. Neyi aşamadınız ?"