Cumhur İttifakı’ndan 29 il ve 30 büyükşehirde güç birliği

Cumhur İttifak'ının yerel seçim ittifakına ilişkin tablo netleşti. Cumhur İttifakı 31 Mart 2024 seçimleri için yapılan çalışma kapsamında 29 il ve 30 büyükşehirde ittifak yapacak. AK Parti ve MHP heyetleri aday belirleme sürecinde 26 Ekim'den itibaren 15 kez bir araya geldi. Heyet toplantıları kapsamında büyükşehir, il ve ilçeler ile ilgili çalışmalar karara bağlandı. Heyette uzlaşılan mutabakata göre 81 şehirden 22'sinde Cumhur İttifakı ortakları belediye için rekabet edecek. İlçe, belde ve belediye meclis üyeliğinde de ittifak yapan AK Parti ve MHP, 117 ilçede ortak aday çıkartacak. 28'i büyükşehir olmak üzere 74 ilde AK Parti adayı ile seçime girilecek. AK Parti'nin Türkiye genelinde büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlığı bulunan 1389 seçim çevresinin 1269'unda aday çıkaracağı öğrenildi. 3 Mart'ta YSK'nın kesin aday listelerini açıklamasının ardından yerel seçim maratonu da hızlanacak. Siyasi partiler projelerini yarıştıracak.