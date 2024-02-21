FETÖ’cüleri göreve iade etmek vatana ihanet

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında konuştu. Bahçeli, şunları söyledi:Anayasa Mahkemesi ile Danıştay'ın verdiği bazı kararların doğrudan devlet onuruna, milli varlık ve güvenliğimizin ruhuna zarar verdiği açık. Milletimizin sinir uçlarını tahriş eden, FETÖ'cülerle PKK'lılara alan açan sözü geçen yüksek mahkemelerin, sıra fiyat istikrarını hedef alan fiyat anarşistleriyle ilgili önleyici kararlar almaya geldiğinde üç maymunu oynaması ikiyüzlülük. Fiyat etiketlerini sürekli yukarı yönlü güncelleyen fırsatçıların, azgın fiyat anarşistlerinin ve bunların arkasındaki FETÖ'cülerin hukuken hesabı sorulmadan sosyal ve ekonomik huzur nasıl temin edilecek? Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür.Danıştay 5. Daire'nin FETÖ'den ihraç edilen 387 hakim ve savcıyı tekrar mesleğe iade eden kararı çok tehlikeli, sakıncalı, hukuki temeli yok. FETÖ'cüleri aklamak vatana, millete ve adalete ihanet değil mi? Aynı anda Danıştay 5. Daire'nin kararı, işbirlikçilerin iddiaları, ülkemize giriş yaparken 4 FETÖ'cünün yakalanması ve Pensilvanyalı hainin Yusuf Suresi üzerinden gizemli mesajlar vermesi gizli toparlanmanın emaresi. Fakat o günler geçmiştir. Gelecekleri varsa görecekleri de var.(Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden kazası) Kayan toprak kütlesinin içinde hangi ağır metallerin bulunduğuyla ilgili resmi ağızlardan açıklama yapılmadı. Acılarımız üzerinde siyasi ve ideolojik geçim kapısı açmaya heveslenmek vicdansızlık. Bilirkişi raporunun tekrar ele alınması, yeni bir bilirkişi heyetinin oluşturulması bizim görüşümüze göre akla en uygun seçenek. İstanbul'da havlu atacaklarını şimdiden fark eden müflis zihniyetler Kurum'u yıpratmak için devreye girdi. Çöpler Altın Madeninin yüklenici firmasına ÇED raporunu veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı değil. Kurum görevini layıkıyla yapmıştır.Çevresiyle buzları eriten Türkiye, başta CHP olmak üzere zillete düşen diğer muhalefet partilerini çatlatmakta. Onlar umudunu yapay zekaya bağlayadursunlar, Cumhur İttifakı Türk milletinin muazzam zekasıyla daha çok işleri başaracak. Bölücü terör örgütü PKK'yla DEM'lenerek bağ kurmak, FETÖ'yle taşeronlar eliyle bağlantıya geçmek ülkemize ve milletimize yapılabilecek en vahim kötülük. CHP'nin yerel yönetimlerde yedek kulübesine çekilmesi, ıslah ve terbiye edilmesi milli görev.(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti) Hakikaten tarihi nitelikte. Ziyaretin hem doğru hem de zamanlama itibariyle çok yararlı ve yerinde olduğunu değerlendiriyoruz. Türkiye ile Mısır'ın yakın diyaloğu İsrail zulmüne karşı da güvenlik şemsiyesi.