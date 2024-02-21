İstanbul’u teknolojinin merkezi yapacağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Pendik'teki Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi'nde girişimcilerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında kuluçka merkezinde girişimci olan Murat Bil, "Jidoka Dog" isimli robot köpeğini tanıttı, Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi Müdürü Nalbant ve girişimciler projeleri anlattı. Projeleri dinledikten sonra konuşan Kurum, "Diji İstanbul" projesiyle kenti tamamen dijital hale getireceklerini, "Beyaz Masa" yerine "gezen beyaz masalar" oluşturacaklarını, vatandaşların şikayetlerini telefon veya tabletlerinden iletebileceklerini söyledi. Ulaşımdan teknolojiye, güvenlikten depremde arama kurtarmayla alakalı birçok yeni projeyi Teknopark İstanbul'da gördüklerini belirten Kurum, şöyle devam etti:"Gereken eğitimleri alacak ve bu teknolojiyi bize getirebilecek gençliğe ve üretime ihtiyacımız var. Pahada ağır, yükte ağır olmayan üretimdir. Burada yapmış olduğunuz bir robot, bir yüz tanıma sistemi gibi birçok teknoloji bizi ileride Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de hayal ettiği 'muasır medeniyetler' seviyesine çıkaracak adımlardır. Dolayısıyla bizim Teknopark İstanbul gibi girişimcilerimize destek olabilecek, her türlü altyapıya sahip alanlara ihtiyacımız var."İBB olarak 1 Nisan sabahı gerek Teknopark İstanbul'la gerekse diğer teknoparklarla bağlantılı olan ve 39 ilçede gençliğe bu imkanları sunabilecekleri paylaşımlı ofisleri ve kuluçka merkezlerini hızlı şekilde kuracaklarını aktaran Kurum, "Gençlerimiz isterlerse o kuluçka merkezinden faydalanabilecekler. Diyelim ki laboratuvar ortamında test yapması gerekiyor. Gelecek, Teknopark İstanbul'la o süreci yöneteceğiz. Gencimiz iş kurmak için proje üretmiş ama sermaye desteğine ihtiyacı var. O desteği vermek için 100 bin gencimize 100 bin lira sermaye desteği vereceğiz. Gençlerin mutlu olduğu bir İstanbul hayali kuruyoruz" dedi. Murat Kurum, Bütçe ile ilgili eleştirilere de şu yanıtı verdi: "Parayı nereden bulacaksınız? diyorlar. Az önce girişimcilerimizi dinledik. Sadece buraya bugüne kadar 5 milyar liraya yakın bir girişimci desteği olduğunu arkadaşımız ifade etti. 5 milyar lira girişim desteği alan bir yer kendi masrafını da birçok masrafı da çıkarır. Bir hayaliniz olursa kaynağı da bulursunuz." Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini de ziyaret eden Kurum, siber güvenlik bölümünde okuyan Ömer Yemiş (15) ve Ensar Bera Tuncel'e (17) projelerini gerçekleştirmesi için sponsor oldu.