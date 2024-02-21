Sınavlarda usulsüzlük yapan FETÖ’cülere gözaltı kararı

FETÖ'nün soru hırsızlığına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün kamuya girmek için birçok sınavda usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı. 2011- 2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, ÜDS, YDS sınav sorularını örgüt üyelerine dağıtan, 2010-2012 arasında ALS sorularını alan, 2011 ile 2015 yılları arasında ise Jandarma, Deniz Harp Okulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu mülakatlarında usulsüzlük yaptığı tespit edilen toplam 20 şüpheli daha deşifre oldu. Şahısların yakalanması için Ankara merkezli 6 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Askeri Liselere Giriş Sınavları (ALS) soruşturmaları kapsamında ise 2010 ve 2012 yılları arasında yapılan sınavlarda, FETÖ'cülerin soruları örgüt üyelerine dağıttığının tespitinin ardından, sınavda usulsüzlük yaptığı belirlenen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan, 2015 Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO), 2011 Deniz Harp Okulu (DHO) ve 2014 Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO) mülakatlarında, adayların aday numaraları üzerinde kodlama yapılarak örgüt üyelerinin mülakatları kazanmasına ilişkin 6 şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Dilhan DUMANOĞLU / SABAH