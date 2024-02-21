Yusufeli’nde iki yaka birleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Artvin'de yapılan Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle değişen karayolu ağı kapsamında inşası süren Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde çalışmaların sona geldiğini bildirdi. Uraloğlu, "150 metre yüksekliğinde, 685 metre uzunluğundaki Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde son segment konularak iki yaka bir araya getirildi. Köprü üzerindeki asfalt çalışmalarını bir an önce tamamlayarak viyadüğü hizmete açacağız" dedi. Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, temelden 275 metre yüksekliğiyle 'kemer baraj' sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı. Baraj ve HES nedeniyle Yusufeli ilçe merkezi ve 7 köy başka bir bölgeye taşındı. ANKARA