Ankara Kuşu hakkında suç duyurusu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik sahte paylaşımlar yapan, sosyal medyada 'Ankara Kuşu' olarak bilinen Oktay Yaşar ile Veli Koçak'ın yargılandığı davada karar açıklandı. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların yargılandığı 'Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım' suçunun unsurları oluşmaması nedeniyle beraatlarını talep etti. Savcı sanıklar hakkında, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını istedi.





SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Son sözü sorulan Oktay Yaşar, mütalaa yönünde karar verilmesini talep etti. Koçak ise savcının beraatı yönündeki görüşüne katıldığını ifade etti. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanıkların 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım' suçundan beraatlerine karar verilirken, Yaşar ve Koçak hakkında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.