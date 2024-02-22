Batan gemiyi arama çalışmalarında 8’nci gün 22’nci dalış gerçekleşti

Marmara Denizi açıklarında, İmralı Adası'nın ise güneybatısında batan bin 250 ton mermer tozu yüklü olan Batuhan A gemisinde 6 mürettebat bulunuyordu. 6 mürettebattan aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, 5 gün önce dalgıçlar tarafından gemide bulunmuştu. İki gün önce ise SAS komandoları yaptığı dalış sonrası gemi batarken eşine video gönderen Hüseyin Tutuk'un cansız bedenini bulmuştu.

Henüz 2 mürettebatına ulaşılan gemide arama çalışmaları SAS Komandoları da dahil toplam 30 dalgıçla sürerken Bursa'nın Karacabey ve Balıkesir'in Bandırma ilçelerinde limanlarda bulunan yaklaşık 30 balıkçı teknesi ise kendilerine verilen bölgede kıyıdan 3,5 mil açıkta arama-tarama çalışmaları yaparak destek veriyor. Toplamda 660 personelin katıldığı çalışmalarda, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler de sahil kesimlerinde dürbünler ile arama çalışmaları yapıyor.

Batan gemide ölen mürettebatın babası: İlk seferiydi gitme dedik ısrar ettik dinlemedi...