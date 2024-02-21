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Batan gemide ölen mürettebatın babası: İlk seferiydi gitme dedik ısrar ettik dinlemedi...
Giriş Tarihi: 21.02.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
16:03
Batan gemide ölen mürettebatın babası: İlk seferiydi gitme dedik ısrar ettik dinlemedi...
Marmara Denizi'nde 7 gün önce çok acı bir olay yaşandı. Batuhan A. isimli kuru yük gemisi fırtına sebebiyle su alarak battı. Dün cesedine ulaşılan Hüseyin Tutuk bugün son yolculuğuna uğurlandı. Babasının sözleri ise yürekleri dağladı: Gitme dedik ısrar ettik. Benden çekindiği için…