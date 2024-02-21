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Haberler Yaşam Batan gemide ölen mürettebatın babası: İlk seferiydi gitme dedik ısrar ettik dinlemedi...
Giriş Tarihi: 21.02.2024 15:38 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 16:03

Batan gemide ölen mürettebatın babası: İlk seferiydi gitme dedik ısrar ettik dinlemedi...

Marmara Denizi'nde 7 gün önce çok acı bir olay yaşandı. Batuhan A. isimli kuru yük gemisi fırtına sebebiyle su alarak battı. Dün cesedine ulaşılan Hüseyin Tutuk bugün son yolculuğuna uğurlandı. Babasının sözleri ise yürekleri dağladı: Gitme dedik ısrar ettik. Benden çekindiği için…

İHA
Batan gemide ölen mürettebatın babası: İlk seferiydi gitme dedik ısrar ettik dinlemedi...

Türkiye'yi yasa boğan olay 15 Şubat'ta Marmara Denizi'nde yaşandı. Batuhan A. isimli kuru yük gemisi İmralı açıklarında battı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı balık adamlar geçtiğimiz günlerde asansör yardımıyla 51 metre derinliğe inerek, aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşmıştı. Dün ise Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) komandoları kazan dairesinde Hüseyin Tutuk'un cansız bedenine ulaştı.

Batan gemide ölen mürettebatın babası: İlk seferiydi gitme dedik ısrar ettik dinlemedi...

"ALARMI GEÇ VERMİŞLER"
Evladını kaybeden acılı baba Mahmut Tutuk, "Oğlum ilk seferine çıktı. Gemiye yağcı olarak başladı. Orada gece saat 23.30 sıralarında gemi arızalanıyor. Oğlum sabaha karşı 6'da hanımına video atıyor. Güverteye çıkıp 'şu anda batıyor gemi' diyor. Daha sonra Sahil Güvenlik'e alarm verilmiş. Alarmı geç vermişler.

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Batan gemide ölen mürettebatın babası: İlk seferiydi gitme dedik ısrar ettik dinlemedi...

"DÜN BENİM OĞLUMU BULDULAR..."
Tabi onlar da batan gemiye hemen ulaşamaz. İlk önce dalış yapılamadı. Çok fırtınalı bir hava vardı. Dalış yapmanın imkanı yoktu. Perşembe ve Cuma günü hiçbir müdahale yapılamadı. Cumartesi günü iki tane ayakkabı bulundu. Biri 38 numara diğeri de 44 numara ayakkabı. Pazar günü ise aşçı kadını buldular. Daha sonra dün aramalar devam etti. Devletimiz aramaları hiç aksatmadı. Dün benim oğlumu buldular. Biz de Sahil Güvenlik'ten tespitini yaptık" dedi.

Batan gemide ölen mürettebatın babası: İlk seferiydi gitme dedik ısrar ettik dinlemedi...

"BEN ONA ÇOK ISRAR ETTİM..."
Evladıyla en son 20 gün önce konuşan baba Tutuk, "Önce İstanbul'a daha sonra da Kahramanmaraş'a arkadaşının yanına gitmiş. Oğlumla son temasım bu şekilde oldu. Benden çekindiği için 'baba ben gidiyorum' diye bana söylemedi. Çünkü ben ona 'gitme' diye ısrar ettim. Her şey Allah'ın takdiri. Ben ona çok ısrar ettim çalışma diye. Sadece ben değil ailecek ısrar ettik. Fakat bizi dinlemedi, 'gideceğim' dedi" ifadelerini kullandı.

Batan gemide ölen mürettebatın babası: İlk seferiydi gitme dedik ısrar ettik dinlemedi...

Geminin her an batma tehlikesinin bulunduğunun altını çizen baba Tutuk, şu ifadelere yer verdi: "Ben orada ikinci kaptanın oğlu ve eşleri ile görüştüm. Babası 'gemi bugün veya yarın batar' diyormuş. Bu gemileri denizlerden arındırsınlar. İnsanlar başka acılar yaşamasın. Benim oğlum gemiciliği bilmez birkaç ay önce sertifika almıştı ondan sonra gemiye yağcı olarak başladı."

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