Batan gemide hayatını kaybeden adamın babası: “Gitme diye ısrar ettim” | Video

Olay, 15 Şubat'ta İmralı açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Batuhan A. isimli kuru yük gemisi fırtına sebebiyle battı. Bölgede arama çalışmalarını sürdüren Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı balık adamlar geçtiğimiz günlerde asansör yardımıyla 51 metre derinliğe inerek, aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşmıştı. Daha sonra dün Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) komandoları tarafından yapılan dalışta ise kazan dairesinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ulaşılan cesedin gemi batarken eşine video gönderen Hüseyin Tutuk'a ait olduğu öğrenildi. Tutuk'un cansız bedeni, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi.Geminin battığı bölgede çok fırtınalı bir havanın olduğunu söyleyen Baba Mahmut Tutuk, "Oğlum ilk seferine çıktı. Gemiye yağcı olarak başladı. Orada gece saat 11.30 sıralarında gemi arızalanıyor. Oğlum sabaha karşı 6'da hanımına video atıyor. Güverteye çıkıp 'şu anda batıyor gemi' diyor. Daha sonra Sahil Güvenlik'e alarm verilmiş. Alarmı geç vermişler. Tabi onlar da batan gemiye hemen ulaşamaz. İlk önce dalış yapılamadı. Çok fırtınalı bir hava vardı. Dalış yapmanın imkanı yoktu. Perşembe ve Cuma günü hiçbir müdahale yapılamadı. Cumartesi günü iki tane ayakkabı bulundu. Biri 38 numara diğeri de 44 numara ayakkabı. Pazar günü ise aşçı kadını buldular. Daha sonra dün aramalar devam etti. Devletimiz aramaları hiç aksatmadı. Dün benim oğlumu buldular. Biz de Sahil Güvenlik'ten tespitini yaptık" dedi.Oğlun ile en son yaklaşık 20 gün önce görüştüğünü belirten baba Tutuk, "Önce İstanbul'a daha sonra da Kahramanmaraş'a arkadaşının yanına gitmiş. Oğlumla son temasım bu şekilde oldu. Benden çekindiği için 'baba ben gidiyorum' diye bana söylemedi. Çünkü ben ona 'gitme' diye ısrar ettim. Her şey Allah'ın takdiri. Ben ona çok ısrar ettim çalışma diye. Sadece ben değil ailecek ısrar ettik. Fakat bizi dinlemedi, 'gideceğim' dedi" diye konuştu.Geminin her an batma tehlikesinin bulunduğunun altını çizen baba Tutuk, şu ifadelere yer verdi:"Ben orada ikinci kaptanın oğlu ve eşleri ile görüştüm. Babası 'gemi bugün veya yarın batar' diyormuş. Onlar geminin çürük bir gemi olduğunu biliyormuş. Bu gemileri denizlerden arındırsınlar. İnsanlar başka acılar yaşamasın. Benim oğlum gemiciliği bilmez birkaç ay önce sertifika almıştı ondan sonra gemiye yağcı olarak başladı."Öte yandan, hayatını kaybeden Hüseyin Tutuk'un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Manisa'nın Turgutlu ilçesine gönderildi. Tutuk, öğle namazını müteakip Urganlı Mahallesi Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Tutuk'un cenazesi Turgutlu ilçesinde bulunan Urganlı Yeni Mezarlığı'na defnedildi.Cenazeye Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın katılarak Tutuk ailesine taziyelerini iletti.