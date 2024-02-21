Marmara'da batan gemideki son görüntüleri kaydetmişti! 6 gün sonra cenazesi bulundu | Video

Marmara Denizi açıklarında batan ‘BATUHAN A’ isimli ticari geminin makine dairesinde, olaydan 6 gün sonra cenazesi bulunan mürettebatın, yağcı Hüseyin Tutuk olduğu belirlendi. Cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürülen Tutuk, ailesine gönderdiği son görüntülerde, geminin su aldığını söylemiş ve o anları kayıt altına almıştı. Görüntülerde 6 saattir aynı yerde olduklarını söyleyen ve "5'inci, 6'ncı elbisem bu gece saat 01.00'den bu yana. Allah'ım sen yardım et ya Rabb'im. 6 saattir aynı yerdeyiz. Gemi batıyor. Ya Rabb'im gemi batıyor" diyen Tutuk’un eşine, saat 06.09'da internetten, içinde bulundukları durum hakkında mesaj yazdığı ve saat 06.19'da video paylaşımında bulunduğu belirlenmişti.