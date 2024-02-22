DEM, İstanbul’un 22 ilçesinde CHP’yi destekleyecek

Yerel seçimler için son düzlüğe girilirken, muhalefette krizlerle geçen aday belirleme sürecine pazarlıklar, ittifaklar, alınan ve verilen bölgeler damga vurdu. CHP-DEM Parti işbirliğinde masaya yatırılan ilk il ise İstanbul oldu. Büyükşehir için Ekrem İmamoğlu'na karşı bir isim çıkarmak istemeyen DEM Parti, göstermelik bir karar aldı ve Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni'nin adını açıkladı. Ancak CHP'ye desteğini sürdüren DEM Parti, megakentte yalnızca 17 ilçede belediye başkan adayı çıkardı. Kalan 22 ilçede ise aday gösterilmedi. Buralarda CHP'nin adayları desteklenecek. Aday çıkarılmayan ilçeler şöyle: Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa, Beyoğlu, Çatalca, Çekmeköy, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Silivri, Şile, Şişli, Tuzla, Üsküdar, Zeytinburnu.Öte yandan CHP'de belediye başkan adayları belirlenirken yaşanan skandallar, listelerin seçim kurullarına verilmesi sırasında da devam etti. CHP lideri Özgür Özel'in memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki skandal ise CHP-DEM Parti ittifakını da ortaya çıkardı. İlçenin mevcut belediye başkanı ve başkan adayı Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve meclis üyelerinin listesi, 8 dakika gecikince ilçe seçim kurulu tarafından reddedildi. CHP, Saruhanlı'da seçime giremeyecek. İlçede büyük yankı uyandıran şok gelişme sonrası Başkan Zeki Bilgin'in, "DEM Parti, listemize bir üye verecekti. Bizi 15.30'a kadar oyaladı. Sonra da bize haber vermeden gidip listelerini vermişler. Arkadaşlar da 16.30'da listeyi ilçe seçim kuruluna götürdü. Fakat ilçe seçim kurulundaki görevli de odasında değildi. Olayda kasıt var" dedi. Zeki Bilgin ve bazı meclis üyesi adayların seçime Saadet Partisi logosu altında gireceği açıklandı.