AK Partili Asım Balcı’dan CHP’li Veli Gündüz Şahin’e insanlık dersi: Irak Türkmeni çocuklara ziyaret

Cumhur İttifakı AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Asım Balcı, Gülveren Semt Pazarı'nda CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin tarafından saldırıya uğrayan Irak Türkmeni çocukları yaşadıkları evde ziyaret etti. Balcı, ziyarete ilişkin, "Bizim çocuklarımız onlar, bizim evlatlarımız..." notuyla paylaşımda bulundu.

CHP'li Veli Gündüz Şahin'in Irak Türkmeni çocuklara karşı söylemi tepki çekti | Video

CHP'Lİ ADAY IRAK TÜRKMENİ ÇOCUKLARA NEFRET KUSMUŞTU

Mamak'ta Gülveren Semt Pazarı'nda seçim çalışması yaptığı sırada Irak Türkmeni çocuklara, "Bunların büyüyünce memleketine gitmesi gerekiyor. Bunun için bana oy vermeyen insanlar burada dursun. Gönderirim ben bunları… Bu çocuklar yarın büyüdüğü zaman memlekete büyük sorun olur. İsterse benim adaylığımı geri çeksinler" diyen CHP Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin'in kullandığı ifadeler kamuoyunda büyük tepki gördü.