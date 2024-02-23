İyi Parti’ye ‘liste’ kumpası

Balıkesir'de, İyi Parti Bigadiç İlçe Başkanı Vedat Bayraktar, belediye başkan adaylığı ve meclis üyelikleri için listelerin verileceği son gün olan 20 Şubat'ta ortadan kayboldu. İyi Parti aday listelerini seçim kuruluna vermeyen Bayraktar, İyi Parti'yi seçim dışı bıraktı.Ertesi gün diğer partilerin listeleri açıklandığında ise İlçe Başkanı Vedat Bayraktar ile yönetim kurulu üyeleri İsmail Derin, Ahmet Kamalı ve Sercan Çömlek'in, CHP'nin Bigadiç Belediye Başkan adayı Zafer Göksel'in, Belediye Meclis üyeleri aday listesinde yer aldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine İyi Parti Genel Merkezi, ilçe yönetimini görevden aldı.İyi Parti Milletvekili ve Balıkesir Belediye Başkan adayı Turhan Çömez, sosyal medya hesabından, "Bizdeki operasyon şeytana şapka çıkarır. İçinde ne ararsan var, film gibi yani" diyerek yaşananları özetledi.Mersin'de de İyi Parti Silifke İlçe Başkanı Medine Gürbüz ve yönetim listesinden bazı isimler, liste teslimine 1 gün kala istifa ederek CHP'den kontenjan adayı gösterildi.