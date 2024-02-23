Kapıda vize başlıyor

Başkan Erdoğan'ın 6 yıl sonra geçtiğimiz aralık ayında ilk kez gerçekleştirdiği Atina ziyaretiyle Türk-Yunan ilişkilerinde her alanda yeni bir döneme girildi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, tarihi buluşmada Yunan adalarında Türk turistlere kapıda bir hafta vize uygulamasına geçileceğini duyurmuştu. Turizmdeki bu önemli adım mart ayından itibaren hayata geçiyor. Önümüzdeki hafta başından itibaren Türk turistler Sakız, Midilli, Rodos, Samos, Kos, Meis, Patmos, Leros, Kalimnos, Simi adalarını kapıdan bir haftalık vize alarak ziyaret edebilecek. Yunanistan'ın bu konuda yürüttüğü çalışma daha sonra AB Komisyonu tarafından onaylanmıştı. Türk ve Yunan turizmciler de büyük bir heyecan yaşıyor. Türk turistlere bir diğer kolaylık da İDO'nun, hem İzmir Seferihisar'dan hem Aydın Kuşadası'ndan Yunanistan'ın Samos (Sisam) Adası'na sefer yapacak olması. 6 Nisan'da start verecek ve yüksek sezonda her gün yapılacak İDO seferlerinin bilet satışları başladı. Başkan Erdoğan, "Biz Ege'yi bir barış ve işbirliği denizi haline getirelim istiyoruz. Aramızda çözülemeyecek kadar hiçbir sorun yok" dedi. SABAH