MİT’ten nokta operasyonu

PKK terör örgütüne 2014 yılında Avrupa'dan katılım sağlayan terörist Murat Ateş, 2014- 2016 yılları arasında Irak Kandil, Avaşin ve Gara alanlarında silahlı faaliyet yürüttü. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik gerçekleştirilen sızma tarzı eylemlerde yer alan terörist, 2016 yılında Suriye'ye geçti.Örgüt üst yönetimi tarafından 2017'de Suriye Kamışlı'da sözde "PKK/YPG Lojistik ve Maliye Sorumluluğu" görevine getirildi.2024 itibarıyla PKK/YPG sözde "Cezire Bölgesi Askeri Hastaneler Maliye Sorumlusu" olarak faaliyet gösteren terörist, görevi kapsamında örgütün illegal para trafiğini yöneten kişiler arasında yer aldı.Yaptığı eylemler nedeniyle Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından özel ekiple takip edilen terörist, yürütülen hassas saha çalışmaları sonrasında Suriye Kamışlı'da nokta operasyon ile etkisiz hâle getirildi.