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Giriş Tarihi: 23.2.2024 15:24 Son Güncelleme: 23.2.2024 15:46

SON DAKİKA | Bursa'da korkutan deprem!

Son dakika haberi... Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA | Bursa’da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.14'te merkez üssü Gemlik ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 10,86 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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SON DAKİKA | Bursa'da korkutan deprem!
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