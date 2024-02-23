SON DAKİKA | Bursa’da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.14'te merkez üssü Gemlik ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 10,86 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.