SON DAKİKA | Bursa’da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.14'te merkez üssü Gemlik ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 10,86 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 23, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Gemlik (Bursa)
Tarih:2024-02-23
Saat:15:14:32 TSİ
Enlem:40.41806 N
Boylam:29.16083 E
Derinlik:10.86 km
Detay:https://t.co/Lmu5n6C1Ch@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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