Video Yaşam SON DAKİKA: Bursa'da 4.1'lik korkutan deprem! | Video
SON DAKİKA: Bursa'da 4.1'lik korkutan deprem! | Video

SON DAKİKA: Bursa'da 4.1'lik korkutan deprem! | Video

23.02.2024 | 15:30

Son dakika haberi... Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Karaman’da feci kaza: Çarpışan otomobillerden birisi takla attı, 3 yaralı | Video 01:17
Karaman’da feci kaza: Çarpışan otomobillerden birisi takla attı, 3 yaralı | Video 23.02.2024 | 15:35
SON DAKİKA: Bursa’da 4.1’lik korkutan deprem! | Video 03:13
SON DAKİKA: Bursa'da 4.1'lik korkutan deprem! | Video 23.02.2024 | 15:30
Önce otomobile sonra aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:35
Önce otomobile sonra aydınlatma direğine çarpıp takla attı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 23.02.2024 | 14:34
Diyarbakır TPAO’nun sondaj çalışmasında patlama sonrası yangın kamerada | Video 01:22
Diyarbakır TPAO'nun sondaj çalışmasında patlama sonrası yangın kamerada | Video 23.02.2024 | 14:17
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı | Video 01:02
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı | Video 23.02.2024 | 13:31
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı | Video 01:53
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 7 gözaltı | Video 23.02.2024 | 13:22
İzmir’de kaçakçılara baskın: 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 02:44
İzmir’de kaçakçılara baskın: 11 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 23.02.2024 | 12:32
Pendik’te işe giden engelli genç ve babasına kurşun yağdırdılar! O anlar kamerada | Video 03:54
Pendik’te işe giden engelli genç ve babasına kurşun yağdırdılar! O anlar kamerada | Video 23.02.2024 | 11:48
Başkentte çok sayıda kaçak sigara ve malzemesi ele geçirildi | Video 00:45
Başkentte çok sayıda kaçak sigara ve malzemesi ele geçirildi | Video 23.02.2024 | 11:47
Ataşehir’de yangın paniği: Ev alevlere teslim oldu | Video 02:58
Ataşehir'de yangın paniği: Ev alevlere teslim oldu | Video 23.02.2024 | 11:47
Kumarcılara şok baskın: 1 milyon liranın üzerinde ceza | Video 00:25
Kumarcılara şok baskın: 1 milyon liranın üzerinde ceza | Video 23.02.2024 | 11:26
Hatay emniyetinden DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama 00:30
Hatay emniyetinden DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama 23.02.2024 | 11:11
Kuşadası’nda 5 düzensiz göçmen ve 4 organizatör kaçamadan yakalandı | Video 00:20
Kuşadası’nda 5 düzensiz göçmen ve 4 organizatör kaçamadan yakalandı | Video 23.02.2024 | 10:13
Adana’da kentin göbeğinde silahlı saldırı: 1 ağır yaralı | Video 01:00
Adana’da kentin göbeğinde silahlı saldırı: 1 ağır yaralı | Video 23.02.2024 | 10:13
Müge Anlı SON BÖLÜM | 23 Şubat 2024 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video 03:06
Müge Anlı SON BÖLÜM | 23 Şubat 2024 Cuma Tamamı Kesintisiz izle! | Video 23.02.2024 | 10:16
Kartal’da otomobil inşaat alanına daldı: 3 yaralı | Video 01:08
Kartal'da otomobil inşaat alanına daldı: 3 yaralı | Video 23.02.2024 | 09:49
Beylikdüzü’nde polis ile ehliyetsiz sürücünün kovalamacası kamerada | Video 00:37
Beylikdüzü’nde polis ile ehliyetsiz sürücünün kovalamacası kamerada | Video 23.02.2024 | 09:36
Kayseri güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 10 metreye düştü | Video 01:55
Kayseri güne sisle uyandı: Görüş mesafesi 10 metreye düştü | Video 23.02.2024 | 09:29
Sokak ortasındaki kanlı cinayette 4 şahıs tutuklandı | Video 01:56
Sokak ortasındaki kanlı cinayette 4 şahıs tutuklandı | Video 23.02.2024 | 09:20
Bağcılar’da önce takip sonra kapkaç anı kamerada | Video 02:32
Bağcılar'da önce takip sonra kapkaç anı kamerada | Video 23.02.2024 | 09:09

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA