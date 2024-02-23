SON DAKİKA: Bursa'da 4.1'lik korkutan deprem! | Video
Son dakika haberi... Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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