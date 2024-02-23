Yerli uçak motoru geliyor

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Akşit, Türkiye'nin yerli uçak motorunun çok yakın zamanda çalışmaya başlayacağını söyledi. Akşit şöyle konuştu:İHA motorlarında artık bir sıkıntımız yok. Türkiye'nin firmalarının hangi motora ihtiyacı varsa üretecek teknolojimiz var. Hem de rakiplerine göre yüksek teknolojiyle üretiyoruz. Baykar yurtiçinde uçuşlara başladı, hiçbir sorunumuz olmadı. Bu yıl içinde Aksungur'un bizim motorumuzla envantere girmesini bekliyoruz.Helikopter motorlarını yaptık, uçurduk. Seri imalata girelim diye çalışıyoruz. Bir tek uçak motorları kaldı. O da çalışmak üzere. Motorumuz İzmir Teknofest'teki halinden sonra çok aşama kat etti. Yakında çalışacak. KAAN'ın yerli motoruna giden yolda, geliştirdiğimiz TEI-TF6000 ve TEI-TF10000 motorları birer basamak olacak.