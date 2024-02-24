CHP’nin ortağı DEM Parti yine terör propagandasına ev sahipliği yaptı: 6 kişi gözaltında

DEM PARTİ'NİN ESENYURT BİNASI TERÖR KARARGAHINA DÖNMÜŞ!

Geçtiğimiz günlerde DEM Parti'nin Esenyurt binasına operasyon düzenlenmişti. Yapılan aramalarda ayrıca çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri ile şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirilmişti.