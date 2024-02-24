Erdoğan’a keman çalan 12 yaşındaki Ecrin, SABAH’a konuştu: Rüya Gibiydi

Denizli'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu otobüse binerek keman çalan Ecrin Gülçin Polatlı (12) o anları SABAH'a anlattı. Polat, "Rüya gibiydi. Heyecandan sabaha kadar uyuyamadım" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki günkü Denizli programı sırasında Cumhurbaşkanlığı otobüsüyle ilerlerken yol kenarında kendisini bekleyenler arasında elinde kemanıyla duran Ecrin Gülçin Polatlı'yı gördü. Erdoğan, Polatlı'yı otobüse çağırıp keman çalmasını istedi. Polatlı ile sohbet eden Erdoğan, öğrencinin kemanı ile seslendirdiği Çanakkale türküsünü söyledi. Erdoğan'ın Polatlı'ya kemanın yanında ud çalmayı da öğrenmesi tavsiyesinde bulunduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu.Denizli Belediye Konservatuarı Çocuk Korosu öğrencisi olduğu, memur babası ve ev hanımı annesi ile birlikte yaşadığı öğrenilen Ecrin Gülçin Polat, Erdoğan ile olan karşılaşmasını SABAH'a anlattı. Küçük yaşlardan itibaren keman çalan 6. sınıf öğrencisi Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebilmek için konvoyun geçeceğini öğrendiği Lise Caddesi'nde kemanıyla beklediğini ve bu sayede Erdoğan'ın dikkatini çekmeyi başardığını söyledi. Polat, "Cumhurbaşkanımızı görmeyi çok istiyordum. Yola çıkıp Cumhurbaşkanımızı bekledim. Elimde çok sevdiğim kemanım vardı. Beni kemanımla görünce otobüsü durdurdu ve içeri davet etti. Birlikte Çanakkale türküsünü söyledik. Rüya gibiydi. Heyecandan sabaha kadar uyuyamadım. Cumhurbaşkanımızın tavsiyesi üzerine ud da çalmak istiyorum" diye konuştu. Anne Esma Polatlı ise, "Otobüse davet edilince dünyalar onun oldu. Dünya liderimizin kızımıza gösterdiği ilgiden ve sevgiden çok mutluyuz" dedi.