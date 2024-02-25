Allah mazlumların yardımcısı olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin ve İslam âleminin Berat Kandili'ni tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve İslam âleminin Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan mübarek Berat Gecesi'ni tebrik ediyorum. Rabb'im bizleri sağlık, huzur ve afiyet içerisinde sevdiklerimizle birlikte ramazana kavuştursun. Başta Gazze'deki kardeşlerimiz olmak üzere gönül coğrafyamızın dört bir köşesindeki mazlumların Allah yardımcısı olsun" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı kandil paylaşımında, "Yüce Allah'ın ferahlık kapısı olarak açtığı Berat Gecesi'nin feyzinden nasiplenebilmeyi diliyor, bu kutlu gecenin aydınlığının Gazze'nin karanlığına bir umut ışığı olmasını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.