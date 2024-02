Farkımız eserlerimiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nı dolduran 60 bin kişiye hitap etti. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:Bu topraklarda huzur ve güven içinde yaşamak istiyorsak güçlü orduya, güçlü savunma sanayiine sahip olacağız. Denizde, havada, karada sahip olacağız. Bizi düşmanlarımıza karşı koruyacak olan şey kendi gücümüzdür. Türkiye her alanda güçlü olmak mecburiyetinde. Dolayısıyla KAAN'a, Anadolu'ya, Akıncı'ya, Kızılelma'ya, Atak'a, füze sistemlerine sahip olmak bizim için bir beka meselesidir. Aksi takdirde bizi düşmanlarımıza karşı ne uluslararası hukuk koruyabilir, ne mensubu olduğumuz ittifaklar koruyabilir, ne de acizliği artık herkesin kabullendiği Birleşmiş Milletler (BM) koruyabilir. Bizi düşmanlarımıza karşı koruyacak olan tek şey bileğimizdir, kendi gücümüzdür, kendi imkân ve kabiliyetlerimizdir. Diğer türlü bize bu coğrafyada nefes bile aldırmazlar.Suriye topraklarından ülkemize yönelik DEAŞ ve PKK tehditleri yoğunlaştığında, müttefik dediğimiz ülkeler topraklarımızda konuşlu hava savunma sistemlerini söküp götürdüler. Terörle mücadelede ihtiyacımız olan silahları, araç gereci, mühimmatı vermediler. Hatta bugün dünyanın en büyük üretici ve ihracatçıları arasında olduğumuz tabanca almamıza dahi engel oldular. Sonra ne oldu? Biz tabancamızı yapmaya başladık ve onlar bizden şimdi tabanca istiyorlar. Dolayısıyla KAAN savaş uçağına, Anadolu gemisine, Akıncı'ya, Kızılelma'ya, ANKA'ya, Atak'a, Fırtına obüslerine, Altay tankına, burada Sakarya'da eşit çeşit füze sistemlerine sahip olmak bizim için bir beka meselesidir. Biz bunları yaptık mı? Şimdi onlar bizden istiyor.Artık içeride terör örgütleri kalmadı. Hepsi de terk ettiler. Son olarak güney sınırımız boyunca bir teröristan kurmaya teşebbüs ettiler. Gerçekleştirdiğimiz sınır ötesi harekâtlarla bu senaryoyu da yırtıp attık.Türkiye'nin bugün bölgesel ve küresel bir güç hedefine sahip olmasının gerisinde son 21 yılda ülkeye kazandırdığımız eser ve hizmetlerimiz var. Ülkemizin her şehri, her karış toprağı bu yatırımlardan istifade ediyor. 21 yıldır, ülkenin kalkınması ve gelişmesi için verdiğimiz mücadeleyle farkımızı gösterdik. Şimdi de ülkeyi Türkiye Yüzyılı belediyeciliğiyle mahalli idarelerde de dünyanın en üst ligine çıkarmak istiyoruz.CHP işi gücü bırakmış, saç saça, baş başa kavga ediyor. Karşımızdaki ittifakın durumunu gördükçe "Türkiye'nin verilmiş sadakası varmış" diyoruz. Dün, karşımıza çıkardıkları genel başkanlarını çiğneyip geçtiler. Cumhurbaşkanı yardımcısı diye şehir şehir dolaştırdıkları isimlerin ise yarın ne olacakları belli değil. Yaptıkları kongrenin üzerindeki şaibeleri, aday belirleme sürecindeki kirli pazarlıkları izledik. Öyle bir haldeler ki, dünya yansa, ülke batsa, kıyamet kopsa, millet feveran etse umurlarında değil. Kendi çıkarlarından, kendi şahsi kariyerlerinden başka hiçbir şeyi gözleri görmüyorlar. Aslında bunlar tek parti devrinden beri hep böyleydiler.Sakarya'da son 21 yılda 183 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Sakaryalı ihtiyaç sahibi vatandaşlara 4.5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Yapımı süren 1000 yataklı Sakarya Şehir Hastanemizi inşallah en kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız. TOKİ vasıtasıyla 8 bin 501 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Sakarya Üniversitesi Demokrasi Meydanı Tramvay Hattı için çalışmalarımız sürüyor.Meydana bakıyorum, resmi rakam ne biliyor musunuz? Şu anda meydanda elhamdülillah 60 bin kişi var. Zaten Sakarya'ya da bu yakışır. Bizim Sakarya'yla aramızdaki muhabbeti ancak gönül gözüyle bakanlar görebilir.