Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, bugün proje tanıtım toplantısını yaptı. ATO Congresium'da düzenlenen toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve MHP'den üst düzey yöneticiler de katıldı. Lansmanda konuşma yapan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankaralıların en yüksek fiyatlı suyu içtiğini, en zehirli ekmeğini yediğini, yağmur yağdığında tıkanan mazgalları bile temizleyemediğini vurguladı.

DOĞAN: ÜLKÜCÜ HAREKETİN ANKARA'DAKİ TEK ADAYI TURGUT ALTINOK

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan ise ülkücü ve milliyetçi hareketin tek adresinin MHP olduğunu, ülkücülerin ve Devlet Bahçeli'nin Ankara'daki tek adayının Turgut Altınok olduğunu belirterek "Başaracağız" ifadelerini kullandı.

Turgut Altınok 'Yavaş'layan Ankara'yı hızlandıracak | Video

ALTINOK KONUŞMASINA BAŞLAMADAN ANKARA HAVASI OYNADI

Lansman toplantısı öncesinde Turgut Altınok ve Hakan Han Özcan ila birlikte Ankara havası oynaması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Turgut Altınok, konuşmasına başlamadan kürsüde 3 çocukla Ankara havası oynadı, eşi ve torunları da oyuna katıldı.

MANSUR YAVAŞ DÖNEMİNDE ANKARA YAVAŞLADI

Seçim sloganı "Yavaşlayan Başkent için Hızlanma Zamanı" olan Turgut Altınok, sunumunda Mansur Yavaş döneminde Ankara'nın yavaşladığı tek tek örneklerle anlattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mazgal ve ızgaraları temizlemediği gerekçesiyle yağan yağmurda 7 vatandaşımızın öldüğünü, göreve geldiği takdirde şehirde altyapı hizmetlerine hemen başlanacağını açıkladı. Turgut Altınok, seçim öncesinde 58 kilometre metro hattı yapacağına ilişkin söz verdiğini ancak 1 metre metro hattı yapmadığını, Ankara'nın havalimanına metro olmayan tek Avrupa başkenti olduğunu vurguladı.

HEDEFİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI OLMAK

Turgut Altınok, Ankara'nın Balâ ilçesinde doğdu. İlköğrenimini ve ortaöğrenimini Keçiören'de tamamladı.1994 ve 1999 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçildi. Kuruluş aşamasında yer aldığı AK Parti'den 2004 yerel seçimlerinde Keçiören Belediye Başkanı seçildi. 2019'da yapılan son yerel seçimlerde yeniden Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlendi. Bala'da doğan, Keçiören'de belediye başkanı olarak hizmet eden Turgut Altınok'un yeni hedefi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmak. Turgut Altınok, Keçiören'de yaptığı başarılı hizmetlerini Ankara'da göstereceğine inanıyor. Turgut Altınok'la Ankara'da sanal belediyecilik bitecek, gerçek eser ve hizmet belediyeciliği başlayacak.