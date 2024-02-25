Turgut Altınok ‘Yavaş’layan Ankara’yı hızlandıracak | Video
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok bugün proje tanıtım toplantısını yaptı. Konuşma öncesi Ankara havası oynayan Turgut Altınok, “Yavaşlayan Başkent için Hızlanma Zamanı” sloganı ile Mansur Yavaş döneminde Ankara’nın yavaşladığı tek tek örneklerle anlattı. Ankara’nın havalimanına metro olmayan tek Avrupa başkenti olduğunu vurguladı.
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