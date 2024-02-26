250 bin dolar rüşvet isteyen CHP’li başkana belediye önünde erkek dansözlü protesto!

İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi'nde geçtiğimiz günlerde ikinci rüşvet vakası yaşanmıştı. Daha önce rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Mustafa Kayalar'ın yerine yardımcısı Erkan Özkan mecliste yapılan oylamayla başkan vekili olarak getirildi.

Ancak düzen değişmedi. CHP'li Başkan Vekili Özkan'ın otele ruhsat vermek için 250 bin dolar rüşvet istediği işletme sahibi Yakup Toprak'ın polise şikayette bulunmasıyla ortaya çıktı. Rüşvet sarmalı nedeniyle otelini açamayan Yakup Toprak, CHP'li Menderes Belediye Başkanı Vekili Erkan Özkan, Menderes Belediyesi eski Başkan Yardımcısı ve CHP Kuşadası Belediye Başkan aday adayı olan Mehmet Zeki Fidandal, Mimar Merve Boran ile İmar Müdürü Sarper Dikmen hakkında 'rüşvet' suçlamasıyla şikayetçi oldu. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

KUTU KUTU PENSE BAŞKAN RÜŞVET YERSE

Belediye önüne gelen iş insanı Yakup Toprak ve arkadaşları ellerinde taşıdıkları 'Geçmiş olsun Menderes. Seni başkan yaptırmadık. Rüşvet yedim kaçtım. Kutu kutu pense başkan rüşvet yerse. Geldim, gördüm, çaldım, gittim" yazılı pankartlarla yaşanan rüşvet olayına tepki gösterdi. Ayrıca CHP'li Erkan Özkan'ın fotoğrafının üzerine basıldığı maskeyi takan erkek dansöz belediye binası önünde oynayarak yolsuzluğu protesto etti.

HAKLI OLDUĞUMUZ ANLAŞILDI, ADAY GÖSTERİLMEDİ

Grup adına açıklama yapan avukat Büşra Büyükdaş, "Rüşvet iddialarıyla gündemden düşmeyen Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan hakkında müvekkilim Yakup Toprak adına yaptığımız yasal başvurular sonrası CHP Genel Merkezi gerekli inceleme ve araştırmaları yaptı. Bu araştırmalar sonunda müvekkilim Yakup Toprak'ın haklı olduğu anlaşıldı ve Erkan Özkan partisi tarafından yeniden aday gösterilmedi. İlçemizde turizmi canlandırmak ve bölge halkına istihdam sağlamak adına, tamamen yasaya uygun olan yatırımımızı kendine çıkar elde etmek için astronomik rakamlarda rüşvet isteyen vekil başkan ve ekibi hakkında yargının gerekli kararı vereceğine inancımız sonsuzdur. Bir kez daha değerli halkımıza geçmiş olsun demek istiyoruz. Güzel günlerde görüşeceğiz" diye konuştu.