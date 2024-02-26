250 bin dolar rüşvet isteyen CHP’li başkana belediye önünde erkek dansözlü protesto! | Video

İzmir'de CHP'li Menderes Belediye Başkan vekili Erkan Özkan'ın ilçesindeki bir otele ruhsat vermek için 250 bin dolar rüşvet istediği işletme sahibi Yakup Toprak'ın polise şikayette bulunmasıyla ortaya çıkmıştı. Belediye önüne gelen iş insanı Yakup Toprak ve arkadaşları ellerinde taşıdıkları ‘Geçmiş olsun Menderes. Seni başkan yaptırmadık. Rüşvet yedim kaçtım. Kutu kutu pense başkan rüşvet yerse. Geldim, gördüm, çaldım, gittim” yazılı pankartlarla yaşanan rüşvet olayına tepki gösterdi. Ayrıca CHP’li Erkan Özkan’ın fotoğrafının üzerine basıldığı maskeyi takan erkek dansöz belediye binası önünde oynayarak yolsuzluğu protesto etti.