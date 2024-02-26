Başkan Erdoğan’a doğum gününde anlamlı şarkı: Göklerden gelen bir karar vardır!

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 70'inci yaş gününe özel anlamlı bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan'ın hayatından kilit noktaların yansıtıldığı şarkıda, Sezai Karakoç'un "Ey Sevgili" şiirine de atıf yapılıyor.
"Göklerden gelen bir karar vardır!"
Başkan Kartoğlu, dillere pelesenk olacak o şarkıyı, "Yeni yaşındasın, bak geçti ömür milletine hizmet ederek. Bunca derde göğüs germeye bak. Sendeki gibi koca yürek gerek. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Ülkesi ve millet için tüm zorluklara göğüs geren Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu şarkı Başakşehirliler adına zatıâlinize takdim ediyoruz. Nice senelerimiz olsun. " mesajıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sözleri çok beğenilen şarkı, sosyal medya platformlarında kısa sürede genişkitlelere ulaştı.
Şarkının sözler ise şöyle;
"Sakın kader deme
Kaderin üstünde bir kader vardır
Ne yapsalar boş
Göklerden gelen bir karar vardır
40 yaşında dikildi karşıma
Bir Osmanlı evladı
Hizmet aşkıyla yandı tutuştu
Duyunca derdi bu feryadı
Çalıştı seneler durmadı
Haksızlığa göz yummadı
Kestiler yolunu bir gün geldi
Geçti bak hapiste yılları
50'li yaşında başbakan oldu
Üzerine giydi bir parka
Gücünü gösterdi zalime yetti
Davos'ta sadece bir dakika
Duyuldu ayak sesi Türk'ün
Onunla bir oldu ülküm
Yedi cihanda bak herkes ürktü
Dünya beşten büyüktür
Yaşın 60 cumhurbaşkanısın
Şu sevdalı gönlün yarısı
Her yanımda binbir eserin var
Milletine aşık olmalısın
Yeni yaşındasın
Bak geçti ömür milletine hizmet ederek
Milletine hizmet ederek
Bunca derde göğüs germeye bak
Sendeki gibi koca yürek gerek
Sakın kader deme
Kaderin üstünde bir kader vardır
Ne yapsalar boş
Göklerden gelen bir karar vardır"