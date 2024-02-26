Başkan Erdoğan’a doğum gününde anlamlı şarkı: Göklerden gelen bir karar vardır!

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 70'inci yaş gününe özel anlamlı bir paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan'ın hayatından kilit noktaların yansıtıldığı şarkıda, Sezai Karakoç'un "Ey Sevgili" şiirine de atıf yapılıyor.

"Göklerden gelen bir karar vardır!"

Başkan Kartoğlu, dillere pelesenk olacak o şarkıyı, "Yeni yaşındasın, bak geçti ömür milletine hizmet ederek. Bunca derde göğüs germeye bak. Sendeki gibi koca yürek gerek. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Ülkesi ve millet için tüm zorluklara göğüs geren Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu şarkı Başakşehirliler adına zatıâlinize takdim ediyoruz. Nice senelerimiz olsun. " mesajıyla sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sözleri çok beğenilen şarkı, sosyal medya platformlarında kısa sürede genişkitlelere ulaştı.

Şarkının sözler ise şöyle;

"Sakın kader deme

Kaderin üstünde bir kader vardır

Ne yapsalar boş

Göklerden gelen bir karar vardır

40 yaşında dikildi karşıma

Bir Osmanlı evladı

Hizmet aşkıyla yandı tutuştu

Duyunca derdi bu feryadı

Çalıştı seneler durmadı

Haksızlığa göz yummadı

Kestiler yolunu bir gün geldi

Geçti bak hapiste yılları

50'li yaşında başbakan oldu

Üzerine giydi bir parka

Gücünü gösterdi zalime yetti

Davos'ta sadece bir dakika

Duyuldu ayak sesi Türk'ün

Onunla bir oldu ülküm

Yedi cihanda bak herkes ürktü

Dünya beşten büyüktür

Yaşın 60 cumhurbaşkanısın

Şu sevdalı gönlün yarısı

Her yanımda binbir eserin var

Milletine aşık olmalısın

Yeni yaşındasın

Bak geçti ömür milletine hizmet ederek

Milletine hizmet ederek

Bunca derde göğüs germeye bak

Sendeki gibi koca yürek gerek

Sakın kader deme

Kaderin üstünde bir kader vardır

Ne yapsalar boş

Göklerden gelen bir karar vardır"