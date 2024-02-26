Başakşehir’den Başkan Erdoğan’ın doğum gününe özel şarkı | Video
Başakşehir Belediyesi dijital ekibi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününe özel şarkı besteledi. Sezai Karakoç’un “Ey Sevgili” şiirine de atıf yapılan şarkı, kısa sürede geniş kitlelere yayıldı.
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