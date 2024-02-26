Başkan Erdoğan: İstanbul’un son 5 yılı boşa geçti

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, İstanbullunun hizmetine açılıyor. İstanbul'un hafızasında yer eden emektar banliyö tren hattı, modern altyapıyla yeniden inşa edilip; tarihi, çevreyi, teknolojiyi ve sosyal yaşamı İstanbullularla buluşuyor.

Hat Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete giriyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Buradan sizlerin vasıtasıyla tüm İstanbul'a tüm Zeytinburnu'na en içten selamlarımı gönderiyorum. Teveccühünüz ve muhabbeteniz için teşekkür ediyorum. Bugün şehrimizin ulaşımını rahatlatmanın yanı sıra aynı zamanda tarihi boyutu da olan anlamlı bir açılış töreni ile bir aradayız. Kazlıçeşme-Sirkeci raylı sistemi ülkemizin en eski demir yollarından biridir. İlk kısmı bundan 153 yıl önce hizmete giren hat özellikle Bakırköy ve Yeşilköy'ün gelişmesine büyümesine önemli katkılar sağlamıştır. Yaklaşık 141 yıl boyunca İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olan hattımız Marmaray'ın açılışı ile birlikte hizmetini tamamlamıştır. Gebze-Halkalı banliyö hattı metroya dönüştürülerek hizmete devam ederken, Sirkeci ile Kazlıçeşme istasyonları arasındaki 8,3 kilometre uzunluğundaki kesim atıl durumda kalmıştı.

İstanbul'un ihtiyaçlarını da gözeterek Sirkeci-Kazlıçeşme arasında atıl vaziyette duran 8,3 kilometrelik bu hattı aktif hale getirmeye karar verdik. Hattın üzerindeki gerekli iyileştirme ve değişimleri yaparak yepyeni bir tasarımla tekrar İstanbul'a kazandırmayı amaçladık. Böylece hem demir yolu hem de yaya odaklı çevreci bir projeyi İstanbullu kardeşlerimizin istifadesine sunmayı istedik. Gelirken, Murat kardeşime onu söyledim. Önümüzde bir karar, nedir bu? İnşallah Sirkeci Garı'ndan tüm bu istikamette istasyonlar başta olmak üzere tarihi eserler başta olmak üzere buraları sıfır kilometre yenilemeye ve buralardan inşallah sadece İstanbul'a değil tüm dünyaya mesajımızı vermeye kararlı mıyız?

İSTANBUL'UN 5 YILI BOŞA GEÇTİ

5 yıl boşa geçti. Niye bir şey yapılmadı? Yapamazlar, yapmazlar. Bunların böyle bir derdi yok. İşte Sirkeci'den şu geldiğimiz noktaya kadar bütün binalar yıkık, dökük. Surlar yıkık, dökük. İşte bunları da yine inşallah biz yapacağız.

Bugün amacımızı gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz. Projemiz kapsamında 7,3 kilometre yaya yolu, 7,3 kilometre bisiklet yolu, 122 bin 550 metre kare meydan ve rekrerasyon alanları, 6 bin metrekare kapalı sosyal kültürel alan, 74 bin metrekare yeni yeşil alan ile 14 adet yaya geçidi ve 13 adet kara yolu geçidi yer alıyor. Yani şehrimize raylı sistem hattından öte sosyo kültürel, turizm, spor, gezinti, bisiklet ve diğer imkanların da olduğu son derece modern ulaşım projesini inşallah kazandırmış olacağız. Bu hattımızın da hizmete alınmasıyla birlikte İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının toplam uzunluğu 340 kilometreye çıkmaktadır. Projemiz ile sadece demir yolu inşası yapmayıp ayrıca çevrede yaşayan insanların konforunu artıracak diğer düzenlemeleri de gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Ecdat yadigarı tescilli durakları, sanat tarihçileri, mimarlar, arkeologlar bütün bunların nezaretinde ve kurul kararları doğrultusunda restore ettik. Cerrahpaşa ve Samatya Hastanelerine erişimi kolaylaştıracak yeni bir durağı da mevcut hatta ilave ettik. Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattının önümüzdeki 30 yıllık süreçte ekonomiye toplam katkısının 785 milyon avro olacağını hesaplıyoruz. Yeni nesil ulaşım projelerimizin en güzel örneklerinden birini teşkil eden Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattının ülkemize, şehrimize, ilçemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bizim siyasette tek bir ilkemiz vardır. O da millete hizmetkarlıktır. Bugün burada şu gerçeği tüm samimiyetimle ifade etmek istiyorum. Biz yarım asırdır ülkemize hizmet etmenin mücadelesini veriyoruz. Bundan 30 sene önce İBB Başkanı olarak devraldığımız sorumluluğu, başbakan ve cumhurbaşkanı olarak sürdürdük.

İSTANBUL'UN BAŞINA BU ŞAHIS GELDİ İSTANBUL YENİDEN ÇÖP, ÇAMUR, ÇUKUR OLDU

Hatırlayın 94'te göreve geldiğimiz İstanbul, çöp, çukur, çamurdu. İktidarda CHP vardı. İstanbul bize niye devredildi. Bütün pisliklerden kurtulmak için. Rahmetli Kadir Bey İstanbul'a yeni bir çehre verdi. İstanbul yeniden ayağa kalktı. Bizim devrettiğimiz o miras Kadir Bey'le bu şahsa kadar geldi. Bu şahıs bir yanlışlıkla bu görevi aldı. İstanbul yeniden çöp, çamur, çukur oldu. Diyoruz ki yeniden İstanbul. 32 gün kaldı. Durmak yok, yola devam. Bundan kararlı mıyız? İşte bu 30 yıllık süreçte nelerle karşılaştığımızı, milletimiz çok iyi hatırlıyor.