Sirkeci-Kazlıçeşme hattı açıldı! Başkan Erdoğan duyurdu: "15 gün ücretsiz" | Video
İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme arasındaki seferler 11 yıl sonra tekrar başlıyor. Hat Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girdi. Açılış töreninde önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, İstanbul'un son 5 yılının boşa geçtiğinin altını çizdi. Erdoğan açıklamasında, "Bunların böyle bir derdi yok. İşte Sirkeci'den geldiğimiz noktaya kadar bütün binalar yıkık dökük." ifadelerini kullandı.
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