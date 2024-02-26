Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan: Bakanlık kendisine bir davet göndermedi İmamoğlu polemikleriyle anılacak

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul'un polemik yapmayacak, çalışkan bir başkana ihtiyacı olduğunu söyledi. Yedikule İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na eşlik eden Turan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün Kazlıçeşme'de yapılacak açılışa Fatih Belediye Başkanı tarafından gönderilen maille davet edildiğine yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Turan, Bakanlıkça kendisine herhangi bir davet gönderilmediğini söyledi. Turan, "Fatih'te bir açılış yapılıyor. Biz bütün herkese burada böyle bir açılış yapılacağını bilgi mahiyetinde duyuruyoruz" dedi. İstanbul gibi bir metropolün sanki hiçbir sorunu yokmuş gibi 3 gündür bu konunun konuşulduğunu dile getiren Turan, "Bu polemik üzerinden 'Davet edildim, edilmedim' konuşmasını üzülerek izledim. 15 dakika kamuoyunun önünde bir açıklama yapıyor başkan 'Bu davet etti, başkan davet etti'. Bunu özel kalemlerimiz kendi işlerinde konuştular. O yazışmaları da ben yayınlarım. Ama bu ayıp, kamuoyunun gündemi bu değil" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun eski bir arkadaşı, AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum'un da eski bir çalışma arkadaşı olduğunu kaydeden Turan, şöyle devam etti: "İkisini tanıyan biri olarak söylüyorum. Ekrem Bey polemik konusunda çok başarılı. Murat Bey de polemik konusunda başarısız. Murat Bey bir şeyde çok başarılı. Bizim disiplinimizde sadece çalışmak, hizmet etmek var. Eğer bu seçimde Sayın İmamoğlu, İstanbul'da seçimi kaybedecek olsa ya da bugün görevi bırakacak olsa hangi hizmetiyle hangi özelliğiyle anılacak? Bir tek şeyle anılacak bu 5 yılda. Polemikleriyle anılacak."