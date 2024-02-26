Hedefimiz depreme dayanıklı Beyoğlu

Cumhurİttifakı'nın adayı olarak yeniden seçimlere hazırlanan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ilçeyi Türkiye Yüzyılı'nın vitrini yapmakta kararlı olduğunu söyledi. Yıldız, yeni döneme ilişkin şu mesajları verdi:Şehrin yarım asırlık hayali olan Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi'ni başlattık. Birinci etap Fetihtepe Mahallesi'nde tamamlanmak üzere. Yeni dönemde de aynı kararlılıkla çalışarak Okmeydanı'nın tamamını dönüştüreceğiz. Hedefimiz depreme dayanıklı ve daha yaşanılabilir bir Beyoğlu'nu inşa etmek.45 mahallemizde 60 mahalle bahçesi açtık. Çocuklarımız bu bahçelerde güvenle oyunlarını oynuyorlar. Kasımpaşa'da inşa ettiğimiz Beyoğlu Millet Bahçesi de tamamlanmak üzere. Modern nikah sarayı, otoparkı ve yeşil alanlarıyla hizmet edecek.Hasköy ve Kasımpaşa bölgeleri için metro projemiz vardı, fakat mevcut İBB yönetimi destek vermediği için hayata geçiremedik. Yeni dönemde Murat Kurum başkanımızla birlikte inşallah bu çalışmayı da tamamlayacağız.Ulaşım sorununu çözmek için de kilit noktalarda yeni tüneller açacağız. Bunun yanı sıra otopark sorununu çözmek için de 10 bin araçlık otopark projelerimiz hazır.Hayata geçireceğimiz bir diğer önemli çalışma ise sokak hayvanlarımızın bakım ve barınma ihtiyacını karşılanacağı yeni hayvan barınağı projemiz. Mekanımız da projemiz de hazır.