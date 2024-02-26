Petrol üretiminde yeni hedef Diyarbakır

İstanbul ile özdeşleşen 'Taşı toprağı altın' deyimi son dönemlerde petrol müjdelerinin peş peşe geldiği Güneydoğu için de kullanılmaya başlandı. Milli ve yerli enerjinin ekonomiye kazandırılması amacıyla dönemin Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın büyük katkılarıyla hayata geçirilen projeler sayesinde peş peşe petrol müjdelerin geldiği Şırnak Gabar-Cudi'nin ardından TPAO yeni hedefine Diyarbakır'ı da koydu. Halihazırda Şırnak'ın Kato ve Bestler-Dereler bölgesi, Siirt ve Van'da petrol keşif aramaları sürerken, TPAO Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Bozçalı Köyü sınırları içerisinde bir adet tespit kuyusu açılmayı planlıyor.Yine Diyarbakır'ın Ergani ve Silvan ilçesinde de bir süre önce TPAO Batman Bölge Müdürlüğü tarafından petrol kaynağı tespiti için başlatılan çalışmalarda devam ediyor. Türkiye Petrolleri AŞ (TPAO) Batman Bölge Müdürlüğü, Diyarbakır'ın Çınar İlçesi, Bozçalı Köyü sınırları içerisinde bir adet tespit kuyusu açılmayı planlıyor. X. Bölge AR/TPO/K/M44- b4 ruhsat numaralı arazi içindeki 50 bin metrekarelik alanda Döner (Rotary) Sondaj tekniği ile Dikmencik-1 tespit kuyusu açılacak. 9 milyon lira bedelli projeyle ham petrol rezerv varlığının tespit edilmesi amaçlanıyor.Bölgede sağlanan huzur ortamıyla birlikte petrol keşif çalışmaları her geçen gün artarken, Güneydoğu'nun altında petrol denizi var' yorumları yapılıyor. Şırnak Gabar Dağı'nda Şehit Yüzbaşı Esma Çevik ve Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Petrol Kuyuları'nda üretimin günlük 40 bin varile yaklaştığı öğrenildi. Sadece Şırnak'ta iki kuyuda 2024 yılı sonuna kadar hedefin günlük 100 bin varil olduğu belirtildi.