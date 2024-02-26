SON DAKİKA | AK Parti MYK toplandı! Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Son dakika haberine göre; AK Parti MYK toplantısı saat 17.50'de parti genel merkezinde başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantıya ilişkin basın toplantısı düzenliyor.

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Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Sınırlarımızın etrafında bir teröristan kurmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı gibi harekatlar yapılmasaydı sınırlarımızın yakınlarında teröristan devletçiklerinin, adacıklarının kurulmaya çalışıldığını biliyoruz. Bunlara şimdiye kadar müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz.

Ekonomi programı meyvesini veriyor. İyileşmeler, makro ekonomik rakamlara yansıyor. Enflasyonla ilgili olumlu görüşmeleri göreceğiz. Yabancı yatırımcı miktarı artıyor.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SOYKIRIMLARI

Hiçbir çağrı Netanyahu'yu soykırımdan geriye döndürmedi. Gazze'de her 6 çocuktan 1'i şiddetli kıtlıkla karşı karşıya. ABD'nin BMGK'daki vetosu utanç verici. Eğer soykırımı durduramıyorlarsa bu kuruma ihtiyaç yok. Gazze birinci gündemimiz olmaya devam edecek.