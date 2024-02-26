SON DAKİKA | AK Parti MYK toplandı! Ömer Çelik: Muhalefet halka hesap vermeli

Son dakika haberi... AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. 7'li masanın halka özür borcu olduğunu söyelen Çelik, "Muhalefet halka hesap vermeli" dedi. Gazze'deki soykırımlara da değinen Çelik, İsrail'i durduracak girişimlerin ABD tarafından veto edilmesini "ABD açısından utanç verici" olarak nitelendirdi.