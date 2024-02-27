Bosphorus Boat Show’a 65 bin ziyaretçi

45 bin metre karelik alanda Motor yatlar , yelkenli tekneler ve katamaran tekneler sergilendi. Mega Yat Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Uçar, "Firmamız yat-tekne ve deniz araçlarının uluslararası nakliyesini yapmaktadır. Firmamız 36 ülkede sahip olduğu operasyon ve ekipman gücüyle dünyada bu hizmeti veren yerli tek Türk firmasıdır.







Fuarımızın yurt içi ve yurt dışında yoğun ilgi görmesinde büyük emeği olan bizim de yönetiminde yer aldığımız Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) yapmış olduğu yoğun mesaidir.



Sektörümüzün en önemli sorunlarından olan Marina Bağlama ve yat-tekne çekek sahalarının doluluk oranları hepimizce bilinmektedir.







Yerli ve yabancı yat-tekneler bu yüzden dolayı ülkemize rahatlıkla giriş yapamamakta bu da turizm gelirlerinde ve turizm bölgelerinde ekonomik kayıplar yaratmaktadır.







YATED Başkanı Sayın Murat Bekiroğlu ve çalışma arkadaşlarının gerek devlet kurumlarıyla gerekse özel sektör temsilcileriyle yapmış oldukları görüşmeler neticesinde Denizcilik ve yatçılık sektörünün temel sorunları fuar boyunca paneller yapılarak dile getirilmiştir"dedi.