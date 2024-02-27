Ne karşılığında Kandil’le uzlaştınız?

aşkan Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi.Üzülerek görüyoruz ki CHP'de bölücülerin ve yapay zekânın sözü, bu partiye yıllarca emek vermiş, gönül vermiş insanların sözünden daha fazla geçiyor. Dünya değişti, Türkiye değişti, ama muhalefet hiç değişmedi. Belediyeleri hizmet için değil elde edecekleri rantı kirli ittifak ortakları ile yağmalamak için istiyorlar. CHP, PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile kol kola 31 Mart seçimlerine gidiyor. Neyin karşılığında Kandil'le uzlaşıldığını kimse bilmiyor.Tek parti faşizminin, darbelerin, koalisyonların, zulümlerin Türkiye'sini bir daha geri gelmemek üzere tarihin tozlu raflarına kaldırıyoruz. Devir Türkiye Yüzyılı devridir. Türkiye Yüzyılı'nın ayak sesleri gümbür gümbür geliyor. Eski Türkiye hevesinde olanların yüreğine her seçimde bir acaba geliyor ama sonuçları alınca yerlerine iniyorlar. İstiyorlar ki önce belediye seçimlerini ele geçirip ardından ülkeyi kaosa sürükleyip merkezi yönetime göz diksinler. Bizim siyaset anlayışımızda vatandaşa 'tıpış tıpış oy vereceksiniz' dayatmasına yer asla yok.Cumhur İttifakı'nın eşi benzeri yok. Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'nın kurulmasındaki emeği büyük. 31 Mart akşamı coşku ile kutlayacağımız seçim zaferi konusunda sizlere güveniyorum.: F-16 konusuna kilitlendik. Görüşmelerimizde F-16'larla ilgili ne gibi adımları atacağımızı konuştuk. Bu konu üzerinde ısrarla duruyoruz.