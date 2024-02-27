Rüşvetçi başkana köçekli protesto

İzmir'de CHP'li Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan'ın, ilçede bir otel projesi için ruhsat karşılığı 250 bin dolar rüşvet istediği iddiası, işletme sahibi Yakup Toprak'ın polise şikâyette bulunmasıyla ortaya çıkmıştı.Belediye önüne gelen Toprak ve arkadaşları, ellerinde taşıdıkları 'Geçmiş olsun Menderes. Seni başkan yaptırmadık. Rüşvet yedim kaçtım" yazılı pankartlarla yaşanan rüşvet olayına tepki gösterdi.Ayrıca CHP'li Erkan Özkan'ın fotoğrafının üzerine basıldığı maskeyi takan bir köçek belediye binası önünde oynayarak yolsuzluğu protesto etti.Grup adına açıklama yapan avukat Büşra Büyükdaş, iddialar sonrası partiye yaptıkları başvuru ile birlikte CHP'nin Erkan Özkan'ı yeniden aday göstermediğini belirterek, "Rüşvet isteyen vekil başkan ve ekibi hakkında yargının gerekli kararı vereceğine inancımız sonsuzdur. Bir kez daha değerli halkımıza geçmiş olsun demek istiyoruz" diye konuştu.İzmir'de CHP'li Menderes Belediyesi'nde daha önce rüşvet ve yolsuzluk suçlamasıyla İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan Mustafa Kayalar'ın yerine yardımcısı Erkan Özkan mecliste yapılan oylamayla başkanvekili olarak getirilmişti. Kayalar hakkında da rüşvet iddiaları gündeme gelirken, CHP Genel Merkezi, 31 Mart yerel seçimleri için Belediye Başkan Adayı olarak İlkay Çiçek ismini belirledi.