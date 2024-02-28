28 Şubat mağdurları SABAH’a konuştu: Cumhurbaşkanımız sayesinde eğitimimi tamamladım

"BİZİM SÜPER KAHRAMANIMIZ"

28 Şubat'ın bir gün biteceği yönünde umudu olduğunu ancak kendisinin görebileceği hiç aklımdan geçmediğini söyleyen Suat Ayaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bizim süper kahramanımız oldu. Askeriye de okullarda adliye sokaklarında kısacası her yerde başörtülü kadınlarımız var. Malum kesim tarafından 'Bin yıl sürecek' denilen 28 Şubat'ı Cumhurbaşkanımız tek başına yıktı. Ve bunu ondan başkası da yapamazdı. Onun gösterdiği güçlü duruş sayesinde oldu. Malum kesimin bakış açısı hiçbir zaman değişmedi, değişmeyecekte. Bunu geçtiğimiz genel seçim de gördük. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşinin Ahmet Davutoğlu'nun eşine bakışı olduğu fotoğrafta net bir şekilde görüyoruz. İşte o bakıştır bize karşı tutumları ve o hiçbir zaman da değişmeyecek… Cumhurbaşkanımız olduğu sürece sırtımız yere gelmez." diye sözlerini tamamladı.