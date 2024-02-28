Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından Fatih'teki dernek binasında 28 Şubat sürecinde yaşananları anlatmak ve tanıklıkları dinlemek amacıyla "Şubat Hep 28" sloganıyla program düzenlendi. Programın açılışında konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, üzerinden çeyrek asır geçmiş bir acının, bir dönemin tekrardan konuşulacağını söyledi. 27 yılın geride bırakıldığını belirten Ceylan, şunları kaydetti: "28 Şubat, hayatlarımızda mağduriyetler, çok ciddi acılar, çok büyük hatıralar, çok derin izler bıraktı. Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde çok önemli bir kırılma noktasıydı. 28 Şubat'ın bugüne tesir eden, belirleyen çok önemli çıktıları oldu. Ülkede 28 Şubat zihniyeti bitmedi. 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a gelen sürecin birbiriyle bağlantılı olduğuna ve Gezi sürecinin yine aynı zihniyetin ürünü olduğuna inanıyoruz. Bugünlere geldiğimizde de bunların tekrardan yaşanmaması için imam hatip gençliği olarak dimdik ayakta durmaya, ülkemizi bir adım öteye taşımak için mücadele edeceğimizi bir kez daha beyan etmek istiyoruz." Ceylan, "Şubat bizler için 'hep 28' olarak kalacak" diyerek, 28 Şubat'ı unutturmamak için bu mücadeleyi sürdüreceklerini anlattı