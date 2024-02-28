AK Parti Ankara İl Başkanlığı’ndan 28 Şubat tepkisi: Balans ayarı vermeye çalışanlar balans ayarına uğradılar

28 Şubat Askeri Darbesinin yıl dönümünde AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları birimi 81 ilde eş zamanlı olarak basın açıklamasında bulundu. Ankara'da ise parti il binasının önünde Ak Parti Ankara İnsan Hakları Başkanı Cemal Güngör açıklama yaptı.

"28 ŞUBAT DARBESİ İNSANLIK TARİHİNE KARA BİR LEKEDİR"

Güngör, 28 Şubat postmodern darbe girişimine tepki göstererek, "27 yıl önce silahlı cunta tarafından, sözde irtica tehdidi ile bütün bir ülkeyi çevrelemeye çalışmak, toplumun çeşitli kesimlerini vesayet ideolojisinin elinde rehin tutmak, insanlık onuruna, akıl ve mantık ilkelerine deli gömleği giydirmek üzere gerçekleştirilen 28 Şubat Darbesi insanlık tarihine kara bir leke olarak geçmiştir" diye konuştu.

"BİN YIL DEĞİL, ON BİLE SÜRMEDİ"

Darbe girişiminin failleri tarafından bin yıl sürecek yaklaşımının çöktüğünü ifade eden açıklamada, "Bu karanlık girişimin değil bin, on yıl bile sürememiş olması vesayetçilerin hukuksuzluğunun, kirli hesaplarının net bir göstergesidir. İslami kimliğe duydukları derin öfkeyi, sistematik ve kanun dışı vahşi bir militarist dayatma ile dışa vuran darbeciler aldıkları anti-demokratik MGK kararları ile dönemin iktidarına darbe vurmuşlardır." denildi.



"BALANS AYARI VERMEYE ÇALIŞTILAR"

Yaşanan darbe süreci ile birlikte İslami kimliğe sahip olan toplumun büyük bir kesiminin türlü yollarla kısıtlandığını ifade edilen basın açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:

"Genç kızlar üniversitelere başörtüleri ile giremedi, kılık-kıyafetleri nedeniyle gençler eğitim haklarından mahkûm bırakılarak ikna odaları eliyle inançlarından vazgeçmeye zorlandılar. Katsayı adaletsizliğiyle gençlerin istedikleri okulda eğitim almalarının önü kapatıldı. Kamu görevlileri eşleri başörtülü olduğu için fişlendi. Siyasi görüş ve inancından dolayı insanların; çalışma, eğitim, ibadet, düşünce ve ifade özgürlükleri gibi temel hakları engellendi. Ülkesi için, milleti için çalışan ve üreten sermaye dahi "yeşil sermeye" adı altında kategorize edildi, ötekileştirildi. 28 Şubat'ta siyasete, demokrasiye ve insan haklarına "balans ayarı" vermeye çalışanlar, Aziz Milletimiz tarafından kısa sürede balans ayarına uğradılar."

"15 TEMMUZ GECESİ VERDİĞİMİZ MÜCADELE"

15 Temmuz 2016 gecesine de vurgu yapılan açıklamada, "Türkiye'ye sözde ayar vermeye kalkan, milletimizin elinden geleceğini, haklarını ve huzurunu alan karanlık darbe dönemleri, milletimizin 15 Temmuz gecesi verdiği mücadele ile bir daha yaşanmamak üzere tarihe gömüldü. Milletimizden aldığımız güç ve tarihin bize yüklediği sorumluluk ile millet iradesini egemen kılma, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etme mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında, Türkiye Yüzyılı yolunda daha emin adımlarla yürüyor, 21 yıldır her şartta ve koşulda darbeler karşısında yanımızda olan milletimize şükranlarımızı sunuyoruz" sözleri de kullandı.

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